Shane Larkin: 'Türkiye'ye hediye olsun!'

Anadolu Efes, tarihinin ilk Euroleague zaferini yaşarken, herkes 'yarım kalan hikaye'nin tamamlandığını ifade etti.



Geçtiğimiz sezon takım mükemmel bir form düzeyine ulaşmışken, salgın nedeniyle ligler sonlandırıldığı için yarım kalan hikayenin ana kahramanlarından bir tanesiydi Shane Larkin. Euroleague sayı rekorunu kırdığı, herkesin 'En değerli oyuncu' seçileceği konusunda hemfikir olduğu Larkin için de sezonun tamamlanamaması büyük bir üzüntü kaynağıydı.



Takımını sırtladı



Yeni sezon başladığında önce sakatlık, ardından hastalık derken ritmini bulması biraz zaman almıştı. Ligin ortalarından itibaren yine takımını sırtlayan isimlerden birisi olurken, son haftalarda bir düşüş içine girmesi tedirgin etmiş, özellikle CSKA maçında beklentilerden uzak kalınca bu endişeler daha da artmıştı.



Ancak Shane Larkin, Barcelona'yı devirdikleri finalde kalitesini yine ispatladı. Bugüne kadar tüm Barcelona maçlarında olduğu gibi yine takımının en etkili silahlarındandı ve kazanılan şampiyonlukta başrollerden birisini kaptı.



Hem maçtan sonra hem de İstanbul'a dönüşte takımın en neşeli isimlerindendi aynı zamanda A Milli Takımımız'ın da formasını giyen ABD'li... Belli ki üzerinden çok büyük bir yük kalkmıştı.



Çok rahatladıklarını ifade ederek söze başladı zaten süper yıldız, Milliyet'ten Ümit Avcı'ya verdiği röportajda "Kendimi harika hissediyorum. Çok mutluyum çünkü olmak istediğimiz yerdeyiz. Hepimiz için bir tek hedef vardı o da şampiyonluk. Ben oynamışım, bir başkası oynamış önemli değil. Sonuca bakmamız lazım. Takımımız ne kazanmış. Şimdi bunun için mutluyum. Çünkü kazandık. Biz bunu gerçekten hak etmiştik ve başardık" dedi.



'Daha çok istedim'



Shane Larkin takıma katkıda bulunmak için her anı değerlendirmeye çalıştığının altını çizdi.



Yıldız oyuncu, "Sezon içinde zor zamanlar da yaşadık. O anlarda Türkiye'den çok güzel mesajlar aldım. Türk halkı güvenini sosyal medya ile iletti. O mesajları görünce daha çok istedim kazanmayı. Bu başarı onlara armağan olsun. Kupayı geçen yıl da kazanabilirdik ama lig iptal edildi. Bu sene kazandık. Yani kupayı ait olduğu yere taşıdık. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.



'Micic'in hakkıydı'



Shane Larkin, takım arkadaşı Vasilije Micic'in MVP ödülünü kesinlikle hak ettiğini dile getirdi.



Micic'le çok iyi bir ikili olduklarının altını çizen yıldız oyuncu, "Micic sahada her şeyi yapabilecek bir isim. Mükemmel oynadı. Bu ödül onun hakkıydı. Üç yıl önce yeni bir takımken ilk başlarda uyum sağlamakta zorlandık ama sonrasında Micic ile çok iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Onunla oynamaktan keyif alıyorum. Takım olarak birbirimize bağlıyız. Bunu herkesin anladığını sanıyorum. Bu takımda bulunmayı seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Kazanmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.



'Ergin Ataman güven veriyor'



Coach Ergin Ataman'ın her koşulda kazanmaya odaklandığını aktaran Shane Larkin, kupa koleksiyonunu tamamlayan deneyimli antrenörün kendisi için çok önemli bir isim olduğunu dile getirdi. Larkin, "Benim özellikle son yıllardaki oyunumda onun da çok etkisinin olduğuna inanıyorum. Bana güveniyor. Sorumluluk ve rahatlık veriyor. Bu da benim oyunuma yansıyor" yorumunu yaptı.