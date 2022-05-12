Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Shane Larkin: 'Tribünlerde çok az seyirci var'

Shane Larkin: "Tribünlerde çok az seyirci var"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, Bulgaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Shane Larkin, EuroBasket'te grubun ikinci mücadelesi olan Bulgaristan maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Grubun zirvesinde kalmak için Bulgaristan maçı önemli. Aslında her maç önemli. İyi oyunculara sahipler. Dünkü maçlarını farklı kaybettiler, bu maça fazla enerjiyle çıkıp, sonuna kadar mücadele edecekler. Biz de son maçımızın tekrarını izledik. O maçta bazı hatalarımız oldu. Bu antrenmanda onların üzerine çalıştık. Bulgaristan maçında defansif anlamda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Larkin, Tiflis'te karşılaşmalara ilgi olmamasına yönelik soruyu "Tribünlerde daha fazla seyircinin olmasını isterim. Kalabalık seyircinin önünde oynamak daha iyi." şeklinde yanıtladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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