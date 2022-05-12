Shane Larkin: 'Tribünlerde çok az seyirci var'

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Shane Larkin, EuroBasket'te grubun ikinci mücadelesi olan Bulgaristan maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Grubun zirvesinde kalmak için Bulgaristan maçı önemli. Aslında her maç önemli. İyi oyunculara sahipler. Dünkü maçlarını farklı kaybettiler, bu maça fazla enerjiyle çıkıp, sonuna kadar mücadele edecekler. Biz de son maçımızın tekrarını izledik. O maçta bazı hatalarımız oldu. Bu antrenmanda onların üzerine çalıştık. Bulgaristan maçında defansif anlamda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Larkin, Tiflis'te karşılaşmalara ilgi olmamasına yönelik soruyu "Tribünlerde daha fazla seyircinin olmasını isterim. Kalabalık seyircinin önünde oynamak daha iyi." şeklinde yanıtladı.



