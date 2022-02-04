Shane Larkin: "Sert bir geri dönüş yaptık"

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, takımının ASVEL'i 78-72 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Shane Larkin: 'Sert bir geri dönüş yaptık'
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04 Şubat 2022 22:38
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25. haftasında Sinan Erdem'de ağırladığı Asvel'i 78-72 mağlup etti. Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SERT BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Sert bir geri dönüş yaptıklarını söyleyen Larkin, "Zor maç olacağını biliyorduk. Takım olarak enerji koymamız gerekiyordu. Başardık. Sert bir geri dönüş yaptık. Bu şekilde devam etmemiz, her maçta yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ŞUTLARI SOKTUĞUMUZDA MAÇLAR BAŞKA NOKTAYA GİDİYOR"

29 yaşındaki basketbolcu ayrıca "Şutları soktuğumuz zaman maçlar başka noktaya gidiyor. Sezon boyunca bu oranımıza devam etmeliyiz." dedi.

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