Shane Larkin: 'Kupa ait olduğu yere döndü'

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Shane Larkin, THY EuroLeague'de şampiyon olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.



Shane Larkin "İlk yarıda enerjimizi korumamız lazımdı. Biraz enerji saklamamız lazımdı. Yakın maç olacağını biliyorduk. 3 yıl çok uzun yılı bir arada geçirdik. Üç yıl önce geldiğimizde 9 yeni oyuncu vardı ve birbirimizi tanımıyorduk. Ancak şimdi kupayla karşınızdayım. Bu muhteşem bir duygu." dedi.



Sözlerine devam eden Shane Larkin "Vasilije Micic sahada çok yetenekli. Başta böyle uyumumuz yoktu ama iyi bir ikili olduk. Onun adına mutluyum. MVP olmayı hak etti. Mükemmel hissediyorum. Çok çok uzun bir sezon oldu. Çok yorulduk ama kazanmayı başardık. Müthiş bir duygu kazanmak, müthiş. Her şey bu kupa içindi. Müthiş bir hikaye yazdık biz. Bu kupaya yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." açıklamasını yaptı.



Larkin ayrıca "Kupa ait olduğu yere döndü. Türk halkı bana çok destek verdi, teşekkür ederim. Bu kupa onlar için. Bu yıl taraftarlarımızla beraber olamadık. Müthiş bir sezon geçirtmişlerdi bize ama sonunu görememiştik. EuroLeague şampiyonluğunu Anadolu Efes taraftarlarına armağan ediyorum. Evdeler ama bizi yalnız bırakmadılar." diye konuştu.



