Shane Larkin: "Fenerbahçe maçına çok konsantreydik"

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Shane Larkin: 'Fenerbahçe maçına çok konsantreydik'
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26 Şubat 2021 23:17
Anadolu Efes'in süperstarı Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını kaydeden Larkin, "Bence biz bu maça gelirken çok konsantreydik. Fenerbahçe hem savunmada hem hücumda iyi bir takım. Topu iyi paylaştık. Şutları sokacak birçok kişi vardı." ifadelerini kullandı.

Rodrigue Beaubois ile aralarındaki ilişki sorulan ABD'li oyuncu, "4 sezondur oynuyorum Rodrigue ile. 1 sezon da Baskonia'daydık. Göz kontağı kurunca hemen basketi atıyoruz. Savunmalar bize reaksiyon veriyor ama biz bu reaksiyona nasıl cevap vereceğimizi biliyoruz." dedi.

Önlerindeki maçlara odaklandıklarını kaydeden Larkin, "Geçen sezon harikaydık ama şu ana odaklanmalıyız. Gelecek hafta çift maç haftası. En iyimize ulaşmaya çalışıyoruz. Artık bu sezona ve önümüzdeki maçlara odaklandık." diyerek sözlerini noktaladı.



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