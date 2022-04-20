Shane Larkin'den galibiyet yorumu

Anadolu Efes'te Shane Larkin, THY EuroLeague play-off turunda AX Armani Exchange Milan karşısında alınan 64-48'lik galibiyet sonrası konuştu.



Larkin, "Harika bir takıma karşı oynadık. Ama play-off'larda biz savunma kısmına çok odaklanıyoruz. Harika bir savunma takımılar. Biz de aynı şekilde. Hücumda da harikayız. Onlar da hücum da harika. Bu maçlarda küçük şeyleri yapmalısınız. Ortadaki toplara atlamalısınız, ribauntları almalısınız. Savunmada çok iyi iş çıkarttık. Sadece 48 sayıya izin verdik. Bu şekilde devam edersek bizim için iyi olacak." dedi.





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