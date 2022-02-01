Shane Larkin, CSKA galibiyeti için 3 şart saydı!

Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında 2 Şubat 2022, Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Shane Larkin karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.



İşte Shane Larkin'in sözleri:



"CSKA Moskova, tecrübeye ve kazanma kültürüne sahip çok yetenekli bir takım. Her iki takım için de çok önemli bir maç, bu yüzden bizi zorlu bir atmosfer bekliyor olacak. Savunmada çok dikkatli olmamız, hücumda topu paylaşmamız ve ayrıntılara çok iyi odaklanmamız gerekiyor çünkü CSKA Moskova çok iyi yönetilen bir takım. Bunları yaparsak, zorlu bir galibiyeti elde etmek için iyi bir şansımız olduğuna inanıyorum."









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