Shane Larkin: "Çok iyi konsantre olmalıyız"

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, Olympiakos maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Shane Larkin: 'Çok iyi konsantre olmalıyız'
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16 Kasım 2021 22:21
Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında 17 Kasım 2021, Çarşamba günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin, karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Larkin'in sözleri şu şekilde;

"Olympiakos şu anda üst seviyede oynayan bir takım. Bu yaz, sistemlerine tam olarak uyan ve bu sezona çok iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayan iyi oyuncuları kadrolarına eklediler. Tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan iyi bir ekibe sahipler, bu yüzden etkileyici bir kimya yakaladılar ve sezon ilerledikçe daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Son birkaç sezonda Olympiakos'a karşı üstünlük sağladık, ama şu an onlar kesinlikle yeni ve oyununu geliştirmiş bir takım. Bu maçı kazanmak istiyorsak, çok iyi konsantre olmalıyız ve her pozisyon için savaşmalıyız çünkü onlar şu anda sıralamada ilk dörtte yer alıyorlar ve biz istediğimiz gibi başlayamadık."


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