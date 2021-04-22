Shane Larkin: 'Bizi zorladılar ama yolunu bulduk'

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Real Madrid zaferinin ardından konuştu.



Geliştirmeleri gereken yerler olduğunu söyleyen Larkin, "Takım olarak iyi iş yaptık. Son maçta iyi şut atamamıştık, bugün geliştirdik. Farklı kazansak da gelişebilecek yönlerimiz var. Bugün farklı işler yaptılar, bizi zorladılar ama yolunu bulduk." dedi.



Real madrid'in vazgeçmeyeceğini söyleyen ABD'li oyuncu, "Savaşacaklar, sonuna kadar savaşacaklar, bunu biliyoruz. Aynı anlayışla çıkmamız lazım. Bugün keyfine bakalım, yarın bir sonraki maça hazırlanmaya başlayalım." ifadelerini kullandı.



