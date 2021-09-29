Shane Larkin: 'Biz aileden bile öteyiz!'

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, yeni başlayacak EuroLeague sezonu öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.
İşte Larkin ile yaptığımız keyifli röportaj:
Geçen sezon yakalanan şampiyonluklardan sonra bu sezon bu ünvanları korumanız beklenecek. Artık Anadolu Efes, EuroLeague takımları açısından da 'altın standart' konumunda. Sence şampiyon olmak mı zor, korumak mı?
Şampiyonluk kazanmak her zaman zordur. Bizim bu noktada avantajımız ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız. Birkaç yıl önce tecrübemiz yoktu. Vitoria'da CSKA'ya kaybettiğimiz zaman gerekli tecrübemiz yoktu. Bizi tam olarak neyin beklediğini bilmiyorduk. İkinci kez finale yükseldiğimizde tecrübemiz vardı, nelerin beklediğini biliyorduk ve kazanmamız için ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Şimdi insanlar bizim yeniden kazanmamızı bekleyecek ama biz de kendimizden bunu bekliyoruz zaten. Zorlayacağız, deneyeceğiz, kendimizi daha iyi olmaya hazırlayacağız. Artık daha sıkı çalışacak, daha formda olacağız. Herkesin yenmek istediği takım olacağız. Bu da zorlu bir mücadele olacak.
"BİRLİKTE SAVAŞIYOR, BİRLİKTE KAZANIYORUZ"
Anadolu Efes bir sezona daha kadrosunu koruyarak başlıyor. EuroLeague'de kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep daha yakın olmuştur. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?
3 yıldır birlikteyiz. Birbirimizi saha içinde, saha dışında tanıyoruz. Biz artık dostuz. Takımın iyiliğini her şeyin önüne koyuyoruz. Kimin kaç sayı attığı, kaç asist yaptığı, kaç ribaunt aldığı önemli değil. Kazanmamız önemli olan. Herkes de burada bunu sevdi. Aile gibiyiz. Aileden bile öteyiz aslında. Birlikte savaşıyor, birlikte kazanıyoruz. Şu an EuroLeague'in en iyi takımıyız, umarım öyle kalırız.
Bu sezon Anadolu Efes, zorlu ve yoğun bir EuroLeague fikstürüyle başlayacak. Geçen sezon başında bazı bocalamalar yaşanmıştı. Bu zorlanmanın sebebi neydi, sence bu sezon benzeri bir durum yaşanabilir mi?
Maçlar kaybeder, kazanırsınız. Birlikte oynamak, sağlıklı kalmak, doğru anlarda birlikte kalabilmeniz önemlidir. Geçen sezon başında ameliyatlar, sakatlıklar, pandemi etkileri vb. sebepler bizi zorladı. Tam ve sağlık bir kadro olarak ancak sezon ortasında toplanabildik. Ritmimizi, tempomuzu bulduk. Nasıl başlayacağını bilemiyorsun. Aslında sezona inançla ve heyecanla başlayacağız. Ancak doğru anda tempo bulmak, formda olmak çok daha önemli.
"KİMİN YAPTIĞI DEĞİL, İŞİN YAPILMASI ÖNEMLİ"
Her oyuncu zaman geçtikçe oyununu değiştirir, farklı yönlere odaklanır. Sen artık olgunlaşan bir oyuncu olarak kendini nasıl tanımlıyorsun?
Günün sonunda tüm oyuncular değişir, büyür, oyuna bakış açısı farklılaşır. Her şeyi daha iyi yapmaya çalışırsın.
Aslında bir takım da zaman geçtikçe değişir. 3 yıl önce buraya geldiğimde daha çok kenardan geliyordum. Koç bana bazı sorumluluklar veriyordu. Onları yerine getirmeye çalışıyordum. Skor üretmemin önemli olduğu maçlar vardır. O maç çıkıp 25 sayı atmam gerekiyordur. Bazı maçlarda ise daha farklı yaklaşım sergilemem gerekir. Geçen sezon koronavirüs vardı, takıma sonradan dahil oldum. Geç geldim. Takım ritmini bulmuştu, o ritme adapte olmaya çalıştım. Marttan sonra bir daha ekim kasımda oynayabilmiştim. Vücudum şu an daha formda, daha sağlıklı.
Bu takımdan herhangi bir kişi bir maçta öne çıkabilir. Bunu asla bilemezsin. Bir akşam Kruno olabilir, bir akşam Vasa, Rodi, Chris, Adrien, Bryant, Tibor, Shane... Gerçekten kimin yaptığı önemli değil, işin tamamlanmış olması önemli. Ben de her maçta üzerime düşen görevi yapmaya çalışacağım.
"HER SEFERİNDE FARKLI BİR SAHNE"
Anadolu Efes'in Final Four'da yaşananları anlattığı 'A Padlock In Cologne' belgeselinde en sevdiğin sahneler hangileriydi?
Her oturup seyrettiğimde farklı bir anı seçebilir. Seyrederken ruh haline göre farklı bir anı öne çıkarabilirim. Yaşadığın anda tam olarak neler olduğunu fark edemeyebiliyorsun. Çok duygulu, çok yoğun anlardı.
Uzun bir süre sonra Anadolu Efes taraftarları yüzde 50 de olsa salona geri dönecekler. Tekrar seyirci önünde oynayacak olmak nasıl hissettiriyor? Anadolu Efes taraftarına bir mesajın var mı?
Muazzam olacak. Uzun uzun zaman oldu o enerjiyi hissetmeyeli. EuroLeague'deki en büyük salonlardan birine sahibiz. Bize enerji ve adrenalin veriyorlar. Öyle bir gücü arkanda hissetmek çok farklı oluyor. Heyecanla bekliyorum.
"USAIN BOLT'A HAYRANIM"
İzlemekten en keyif aldığın basketbolcu hangisi?
Birçok oyuncu var ama favorim Damian Lillard. Oyunu ele alış şekli, davranışları, sahayı kontrol etme biçimi, takımına sadakati.
Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Roger Federer, Usain Bolt veya başka bir sporcu. Hangi sporcuya hayransın? Neden?
Usain Bolt ile ilgili bir belgesel seyrettim. Bugüne kadar seyrettiğim en iyi şeylerden biri olabilir. Mental olarak gücü, antrenman yapması, çok zor ve çok uzun bir süreç. 4 yılda 1 sadece 1 yarış. Bu farklı bir odaklanma biçimi. 4 yıl boyunca sadece 1 basketbol maçı için çalışsam nasıl bir şey olurdu. Sadece 10 saniye için üstelik! Bence mental olarak zirve bir güç gerekiyor.
RÖPORTAJ | ADRIEN MOERMAN
"YOUTUBE'TAKİ EN İYİ İÇERİK PADLOCK IN COLOGNE"
İşte Larkin ile yaptığımız keyifli röportaj:
Geçen sezon yakalanan şampiyonluklardan sonra bu sezon bu ünvanları korumanız beklenecek. Artık Anadolu Efes, EuroLeague takımları açısından da 'altın standart' konumunda. Sence şampiyon olmak mı zor, korumak mı?
Şampiyonluk kazanmak her zaman zordur. Bizim bu noktada avantajımız ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız. Birkaç yıl önce tecrübemiz yoktu. Vitoria'da CSKA'ya kaybettiğimiz zaman gerekli tecrübemiz yoktu. Bizi tam olarak neyin beklediğini bilmiyorduk. İkinci kez finale yükseldiğimizde tecrübemiz vardı, nelerin beklediğini biliyorduk ve kazanmamız için ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Şimdi insanlar bizim yeniden kazanmamızı bekleyecek ama biz de kendimizden bunu bekliyoruz zaten. Zorlayacağız, deneyeceğiz, kendimizi daha iyi olmaya hazırlayacağız. Artık daha sıkı çalışacak, daha formda olacağız. Herkesin yenmek istediği takım olacağız. Bu da zorlu bir mücadele olacak.
"BİRLİKTE SAVAŞIYOR, BİRLİKTE KAZANIYORUZ"
Anadolu Efes bir sezona daha kadrosunu koruyarak başlıyor. EuroLeague'de kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep daha yakın olmuştur. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?
3 yıldır birlikteyiz. Birbirimizi saha içinde, saha dışında tanıyoruz. Biz artık dostuz. Takımın iyiliğini her şeyin önüne koyuyoruz. Kimin kaç sayı attığı, kaç asist yaptığı, kaç ribaunt aldığı önemli değil. Kazanmamız önemli olan. Herkes de burada bunu sevdi. Aile gibiyiz. Aileden bile öteyiz aslında. Birlikte savaşıyor, birlikte kazanıyoruz. Şu an EuroLeague'in en iyi takımıyız, umarım öyle kalırız.
Bu sezon Anadolu Efes, zorlu ve yoğun bir EuroLeague fikstürüyle başlayacak. Geçen sezon başında bazı bocalamalar yaşanmıştı. Bu zorlanmanın sebebi neydi, sence bu sezon benzeri bir durum yaşanabilir mi?
Maçlar kaybeder, kazanırsınız. Birlikte oynamak, sağlıklı kalmak, doğru anlarda birlikte kalabilmeniz önemlidir. Geçen sezon başında ameliyatlar, sakatlıklar, pandemi etkileri vb. sebepler bizi zorladı. Tam ve sağlık bir kadro olarak ancak sezon ortasında toplanabildik. Ritmimizi, tempomuzu bulduk. Nasıl başlayacağını bilemiyorsun. Aslında sezona inançla ve heyecanla başlayacağız. Ancak doğru anda tempo bulmak, formda olmak çok daha önemli.
"KİMİN YAPTIĞI DEĞİL, İŞİN YAPILMASI ÖNEMLİ"
Her oyuncu zaman geçtikçe oyununu değiştirir, farklı yönlere odaklanır. Sen artık olgunlaşan bir oyuncu olarak kendini nasıl tanımlıyorsun?
Günün sonunda tüm oyuncular değişir, büyür, oyuna bakış açısı farklılaşır. Her şeyi daha iyi yapmaya çalışırsın.
Aslında bir takım da zaman geçtikçe değişir. 3 yıl önce buraya geldiğimde daha çok kenardan geliyordum. Koç bana bazı sorumluluklar veriyordu. Onları yerine getirmeye çalışıyordum. Skor üretmemin önemli olduğu maçlar vardır. O maç çıkıp 25 sayı atmam gerekiyordur. Bazı maçlarda ise daha farklı yaklaşım sergilemem gerekir. Geçen sezon koronavirüs vardı, takıma sonradan dahil oldum. Geç geldim. Takım ritmini bulmuştu, o ritme adapte olmaya çalıştım. Marttan sonra bir daha ekim kasımda oynayabilmiştim. Vücudum şu an daha formda, daha sağlıklı.
Bu takımdan herhangi bir kişi bir maçta öne çıkabilir. Bunu asla bilemezsin. Bir akşam Kruno olabilir, bir akşam Vasa, Rodi, Chris, Adrien, Bryant, Tibor, Shane... Gerçekten kimin yaptığı önemli değil, işin tamamlanmış olması önemli. Ben de her maçta üzerime düşen görevi yapmaya çalışacağım.
"HER SEFERİNDE FARKLI BİR SAHNE"
Anadolu Efes'in Final Four'da yaşananları anlattığı 'A Padlock In Cologne' belgeselinde en sevdiğin sahneler hangileriydi?
Her oturup seyrettiğimde farklı bir anı seçebilir. Seyrederken ruh haline göre farklı bir anı öne çıkarabilirim. Yaşadığın anda tam olarak neler olduğunu fark edemeyebiliyorsun. Çok duygulu, çok yoğun anlardı.
Uzun bir süre sonra Anadolu Efes taraftarları yüzde 50 de olsa salona geri dönecekler. Tekrar seyirci önünde oynayacak olmak nasıl hissettiriyor? Anadolu Efes taraftarına bir mesajın var mı?
Muazzam olacak. Uzun uzun zaman oldu o enerjiyi hissetmeyeli. EuroLeague'deki en büyük salonlardan birine sahibiz. Bize enerji ve adrenalin veriyorlar. Öyle bir gücü arkanda hissetmek çok farklı oluyor. Heyecanla bekliyorum.
"USAIN BOLT'A HAYRANIM"
İzlemekten en keyif aldığın basketbolcu hangisi?
Birçok oyuncu var ama favorim Damian Lillard. Oyunu ele alış şekli, davranışları, sahayı kontrol etme biçimi, takımına sadakati.
Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Roger Federer, Usain Bolt veya başka bir sporcu. Hangi sporcuya hayransın? Neden?
Usain Bolt ile ilgili bir belgesel seyrettim. Bugüne kadar seyrettiğim en iyi şeylerden biri olabilir. Mental olarak gücü, antrenman yapması, çok zor ve çok uzun bir süreç. 4 yılda 1 sadece 1 yarış. Bu farklı bir odaklanma biçimi. 4 yıl boyunca sadece 1 basketbol maçı için çalışsam nasıl bir şey olurdu. Sadece 10 saniye için üstelik! Bence mental olarak zirve bir güç gerekiyor.
RÖPORTAJ | ADRIEN MOERMAN
"YOUTUBE'TAKİ EN İYİ İÇERİK PADLOCK IN COLOGNE"
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