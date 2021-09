Shane Larkin: 'Biz aileden bile öteyiz!'

"BİRLİKTE SAVAŞIYOR, BİRLİKTE KAZANIYORUZ"

RÖPORTAJ | ADRIEN MOERMAN

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, yeni başlayacak EuroLeague sezonu öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.Şampiyonluk kazanmak her zaman zordur. Bizim bu noktada avantajımız ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız. Birkaç yıl önce tecrübemiz yoktu. Vitoria'da CSKA'ya kaybettiğimiz zaman gerekli tecrübemiz yoktu. Bizi tam olarak neyin beklediğini bilmiyorduk. İkinci kez finale yükseldiğimizde tecrübemiz vardı, nelerin beklediğini biliyorduk ve kazanmamız için ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Şimdi insanlar bizim yeniden kazanmamızı bekleyecek ama biz de kendimizden bunu bekliyoruz zaten. Zorlayacağız, deneyeceğiz, kendimizi daha iyi olmaya hazırlayacağız. Artık daha sıkı çalışacak, daha formda olacağız. Herkesin yenmek istediği takım olacağız. Bu da zorlu bir mücadele olacak.3 yıldır birlikteyiz. Birbirimizi saha içinde, saha dışında tanıyoruz. Biz artık dostuz. Takımın iyiliğini her şeyin önüne koyuyoruz. Kimin kaç sayı attığı, kaç asist yaptığı, kaç ribaunt aldığı önemli değil. Kazanmamız önemli olan. Herkes de burada bunu sevdi. Aile gibiyiz. Aileden bile öteyiz aslında. Birlikte savaşıyor, birlikte kazanıyoruz. Şu an EuroLeague'in en iyi takımıyız, umarım öyle kalırız.Maçlar kaybeder, kazanırsınız. Birlikte oynamak, sağlıklı kalmak, doğru anlarda birlikte kalabilmeniz önemlidir. Geçen sezon başında ameliyatlar, sakatlıklar, pandemi etkileri vb. sebepler bizi zorladı. Tam ve sağlık bir kadro olarak ancak sezon ortasında toplanabildik. Ritmimizi, tempomuzu bulduk. Nasıl başlayacağını bilemiyorsun. Aslında sezona inançla ve heyecanla başlayacağız. Ancak doğru anda tempo bulmak, formda olmak çok daha önemli.Günün sonunda tüm oyuncular değişir, büyür, oyuna bakış açısı farklılaşır. Her şeyi daha iyi yapmaya çalışırsın.Aslında bir takım da zaman geçtikçe değişir. 3 yıl önce buraya geldiğimde daha çok kenardan geliyordum. Koç bana bazı sorumluluklar veriyordu. Onları yerine getirmeye çalışıyordum. Skor üretmemin önemli olduğu maçlar vardır. O maç çıkıp 25 sayı atmam gerekiyordur. Bazı maçlarda ise daha farklı yaklaşım sergilemem gerekir. Geçen sezon koronavirüs vardı, takıma sonradan dahil oldum. Geç geldim. Takım ritmini bulmuştu, o ritme adapte olmaya çalıştım. Marttan sonra bir daha ekim kasımda oynayabilmiştim. Vücudum şu an daha formda, daha sağlıklı.Bu takımdan herhangi bir kişi bir maçta öne çıkabilir. Bunu asla bilemezsin. Bir akşam Kruno olabilir, bir akşam Vasa, Rodi, Chris, Adrien, Bryant, Tibor, Shane... Gerçekten kimin yaptığı önemli değil, işin tamamlanmış olması önemli. Ben de her maçta üzerime düşen görevi yapmaya çalışacağım.Her oturup seyrettiğimde farklı bir anı seçebilir. Seyrederken ruh haline göre farklı bir anı öne çıkarabilirim. Yaşadığın anda tam olarak neler olduğunu fark edemeyebiliyorsun. Çok duygulu, çok yoğun anlardı.Muazzam olacak. Uzun uzun zaman oldu o enerjiyi hissetmeyeli. EuroLeague'deki en büyük salonlardan birine sahibiz. Bize enerji ve adrenalin veriyorlar. Öyle bir gücü arkanda hissetmek çok farklı oluyor. Heyecanla bekliyorum.Birçok oyuncu var ama favorim Damian Lillard. Oyunu ele alış şekli, davranışları, sahayı kontrol etme biçimi, takımına sadakati.Usain Bolt ile ilgili bir belgesel seyrettim. Bugüne kadar seyrettiğim en iyi şeylerden biri olabilir. Mental olarak gücü, antrenman yapması, çok zor ve çok uzun bir süreç. 4 yılda 1 sadece 1 yarış. Bu farklı bir odaklanma biçimi. 4 yıl boyunca sadece 1 basketbol maçı için çalışsam nasıl bir şey olurdu. Sadece 10 saniye için üstelik! Bence mental olarak zirve bir güç gerekiyor.