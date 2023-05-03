Shane Larkin: 'Ana hedefimiz şampiyonluk'

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette & Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni, Volkswagen Arena'da düzenlendi.



Ödül töreni öncesinde Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül almalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Shane Larkin, "Bizim için büyük bir onur. 5 yıllık bir çabanın, emeğin sonucu. Burada bulunmaktan ve ödül alacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oy veren herkese teşekkür ederiz. Bu bizim için büyük bir onur" diye konuştu.

Geçen yıl kazandıkları EuroLeague şampiyonluğunun ardından bu sezon aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Larkin, "Daha önce şampiyonluk yaşamış bir takımız. Geçen sene kazanamamış olsak da bu konuda büyük tecrübemiz var. Tabii ki ana hedefimiz EuroLeague'de de bu başarıyı tekrarlamaktı. Ama şu anda ana hedefimiz Türkiye ligi olacak. Bunu başaracak güç ve tecrübeye sahibiz" ifadelerini kullandı.