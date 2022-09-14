Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin ameliyat oldu.



Eurobasket 2022'de sakatlık geçiren Larkin'in başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtilirken kulüpten şu açıklama yapıldı:



"Eurobasket 2022'de parmağından sakatlık yaşayan başarılı oyuncumuz Shane Larkin bugün (13 Eylül Salı) ameliyat oldu. Kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık, Shane Larkin'in ameliyatının başarılı geçtiğini ifade etti.



Shane Larkin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda parkelere dönmesini diliyoruz."





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