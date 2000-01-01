Shane Battier, 76ers ofisine katılabilir!

NBC Sports'tan Tom Haberstroh'a göre eski NBA oyuncusu Shane Battier, Philadelphia 76ers'ın ön bürosunda Daryl Morey'ye katılma yolunda olabilir.



Kariyerinde iki kez NBA şampiyonluğu yaşamış olan Battier, şu anda 2017'den beri Miami Heat için Basketbol Geliştirme ve Analiz Başkan Yardımcısı olarak çalışıyor.



Battier'in ayrıca hem Morey hem de Sixers genel menajeri Elton Brand ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.



Morey, Philadelphia ile çok yıllı bir sözleşme imzalayacak ve basketbol operasyonlarını devralacak.



