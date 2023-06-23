Shamar Nicholson için Türkiye iddiası!

Rus basını, Spartak Moskova'nın Jamaikalı golcüsü Shamar Nicholson için Belçika ve Türkiye'den talipler olduğu iddiasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shamar Nicholson için Türkiye iddiası!
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23 Haziran 2023 21:09
Spartak Moskova'da forma giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. 

Sport24'de geçen haberlere göre, Nicholson'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu ve gelecek teklifleri beklediği kaydedilirken, oyuncuya Belçika ve Türkiye'den teklif gelebileceğini belirtti.

26 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Rus ekibinin golcü futbolcusu için 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Nicholson, bu sezon Spartak Moskova ile 27 maça çıkarken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.  

 


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