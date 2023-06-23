Shamar Nicholson için Türkiye iddiası!

Spartak Moskova'da forma giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor.



Sport24'de geçen haberlere göre, Nicholson'ın takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu ve gelecek teklifleri beklediği kaydedilirken, oyuncuya Belçika ve Türkiye'den teklif gelebileceğini belirtti.



26 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Rus ekibinin golcü futbolcusu için 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi.



Nicholson, bu sezon Spartak Moskova ile 27 maça çıkarken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.











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