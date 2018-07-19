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Shakira bu kez bize bachata öğretiyor
Shakira bu kez bize bachata öğretiyor
Gerrard Pique'nin büyük aşkı, gönüllerimizin sultanı Shakira bu kez bize bachata dansı öğretiyor.
19 Temmuz 2018 16:40
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