'Shakhtar ve Dinamo Kiev, ligi Türkiye'de oynamak istiyor'

Rusya ile girilen çatışmaların ardından iptal edilen Ukrayna Ligi, gelecek sezonki akıbetini bekliyor. Ukrayna ekiplerinin, gelecek sezon kararı için kısa süre içerisinde toplantı yapacağı belirtilirken, maçları Türkiye'de oynamanın da masadaki konulardan biri olduğu ifade edildi.



Gazeteci Igor Burbas, konuya dair açıklama yaparken, ligdeki takımların seçeneklerini yazdı ve şu ifadeleri kullandı; "Lig için seçenekler, gelecek yıla kadar durması veya sonbaharda yurt dışında bir ülkede maçları oynamaya başlamak. Kulüpler büyük ihtimalle, ikinci seçenek üzerinde duracaklardır."



Yurt dışı için Polonya ve Türkiye'nin ön plana çıktığını söyleyen Burbas, "Bildiğim kadarıyla, ligdeki 3 şampiyonumuz, (Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Dnipro) maçları Türkiye'de oynamak istiyor. Türkiye'deki tesislerin daha iyi olduğunu ve daha kolay futbolcu getirebileceklerini düşünüyorlar" dedi.



Burbas, son olarak kulüplerin önündeki en büyük engelin şu an ekonomik olduğunu söyledi ve bunun da çözümü konusunda gelişmeler yaşandığını söyledi.





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