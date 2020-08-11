Shakhtar samba yaparak yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi.



Koronavirüs önlemleri nedeniyle Almanya'da Veltins Arena'da seyircisiz oynanan karşılaşmayı Shakhtar Donetsk 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



Maçın 2. dakikasında Junior Moraes'in golüyle Shakhtar maçın henüz başında öne geçerken 22. dakikada Taison farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda Basel oyuncu değişiklikleri ile maça dengeyi getirmeye çalışsa da başarılı olamadı ve 75. dakikada Alan Patrick, kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı üçe çıkardı. İyice rahatlayan Shakhtar 88. dakikada Dodo'nun golüyle skoru 4-0 yaptı, 90+2'de Wolfswinkel Basel'in tek golünü attı ve mücadele 4-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk yarı finalde Inter'in rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ve Shakhtar Donetsk'i karşı karşıya getirecek karşılaşma 17 Ağustos Pazartesi saat 22:00'de oynanacak.



