Shakhtar, Rennes'i penaltılarda eledi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Rennes, Shakhtar ile karşılaştı.
Roazhon Park'ta oynanan ve uzatmalara giden maçın normal süresi 2-1 Rennes'in üstünlüğüyle sona erdi. Rennes'in gollerini 82. dakikada Karl Ekambi ve 106. dakikada Ibrahim Salah kaydetti. Shakhtar'ın golünü 119. dakikada Belocian (K.K) attı. İlk maçı Shakhtar'ın 2-1 kazanması sebebiyle mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Shakhtar, Rennes'i 5-4 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.
Roazhon Park'ta oynanan ve uzatmalara giden maçın normal süresi 2-1 Rennes'in üstünlüğüyle sona erdi. Rennes'in gollerini 82. dakikada Karl Ekambi ve 106. dakikada Ibrahim Salah kaydetti. Shakhtar'ın golünü 119. dakikada Belocian (K.K) attı. İlk maçı Shakhtar'ın 2-1 kazanması sebebiyle mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Shakhtar, Rennes'i 5-4 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.
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