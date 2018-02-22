Shakhtar Donetsk Roma maçı ÖZET izle (Cengiz Ünder'in golü İZLE)

Shakhtar-Roma(Şampiyonlar Ligi) maçını özet ve Cengiz Ünder'in golünü izle! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu gece Shakhtar Donetsk ile Roma karşı karşıya geldi. Shakhtar-Roma maçının gollerini izlemek için Tivibu Spor'dan
faydalanabilirsiniz.. Mücadele Tivibu Spor 3'ten naklen futbolseverlerle buluştu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk
ile Roma
karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 41. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı. Edin Dzeko'nun pasında topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, Roma'yı öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Shakhtar Donetsk golleri bulan taraf oldu. Facundo Ferreyra ile skora denge getiren Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.
Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Cengiz Ünderi, 71. dakikada oyundan çıktı ve yerini Patrik Schick'e bıraktı. EN GENÇ TÜRK
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. SHAKHTAR ROMA MAÇINI HANGİ KANAL YAYINLIYOR, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Roma karşı karşıya gelecek.
21 Şubat Çarşamba günkü Shakhtar Roma maçı, 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 3'ten canlı olarak ekranlara gelecek.
Shakhtar Roma maçı 21 Şubat Çarşamba günü naklen futbolseverler ile buluşacak.SHAKHTAR ROMA MAÇININ TÜM İSTATİSTİKLERİ VE GOLLER21 Şubat:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)CENGİZ ÜNDER İLK 11'DERoma'da son haftalardaki performansı ile alkış alan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, FerreyraRoma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder????, Nainggolan, Perotti, Dzeko
Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. İngiltere Premier Lig'de ise bu hafta maç oynanmadı.
İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.
- La Liga
Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek, iki hafta aradan sonra galip geldi.
Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek, liderle 7 puanlık farkı korudu.
Valencia, son 10 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Malaga'yı deplasmanda 2-1 yendi.
Real Madrid ise gollü geçen maçta Real Betis'i deplasmanda 5-3'lük skorla geçti.
La Liga'nın 24. haftası sonunda 62 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 55, Valencia 46 ve bir maç eksiği olan Real Madrid 45 puanla takip etti.
- Bundesliga
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 yenerek, üst üste 10. galibiyetine ulaştı.
İkincilik yarışındaki ekiplerden Borussia Dortmund konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 1-0, Bayer Leverkusen ise deplasmanda Hamburg'u 2-1 yendi.
Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 23. haftasının ardından 59 puanı bulunan Bayern Münih; Borussia Dortmund'un 19, Bayer Leverkusen'in 21 ve bir maçı eksik Leipzig'in de 21 puan önünde zirvede yer aldı.
- Serie A
Napoli, sahasında SPAL'ı 1-0 mağlup ederek peş peşe 9. maçını kazandı.
Liderin bir puan gerisindeki Juventus da Serie A'nın 25. haftasındaki derbide deplasmanda Torino'yu 1-0 yenerek, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Inter ise deplasmanda Genoa'ya 2-0 yenildi.
Puanını 66'ya yükselten Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 50 puanlı Roma ve 48 puanlı Inter izledi.
- Ligue 1
Lider PSG, Ligue 1'in 26. haftasında konuk Strasbourg'u 5-2'lik skorla geçti.
PSG'nin en yakın takipçisi Monaco, evinde Dijon'a karşı 4-0'lık galibiyet aldı.
Zirve takipçilerinden Olympique Marsilya'nın ağırladığı Bordeaux'u 1-0 mağlup ettiği haftada, Olympique Lyon deplasmanda Lille ile 2-2 berabere kaldı.
PSG, 68 puanla en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Monaco 56, Marsilya 55 ve Lyon 49 puanla başkent ekibinin arkasında sıralandı.