Shakhtar Donetsk Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Shakhtar Donetsk Barcelona maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, kendi sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.Peki, Shakhtar Donetsk Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Shakhtar Donetsk Barcelona maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
SHAKHTAR DONETSK – BARCELONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ SHAKHTAR DONETSK – BARCELONA MAÇI CANLI İZLE SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak. SHAKHTAR DONETSK - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Barcelona 2-1 galip ayrılmıştı. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 7 Kasım Salı
20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United
20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona
23.00: Atletico Madrid-Celtic
23.00: Lazio-Feyenoord
23.00: Milan-Paris Saint-Germain
23.00: Manchester City-Young Boys
23.00: Kızılyıldız-Leipzig
23.00: Porto-Royal Antwerp 8 Kasım Çarşamba
20.45: Napoli-Union Berlin
20.45: Real Sociedad-Benfica
23.00: Bayern Münih-Galatasaray
23.00: Kopenhag-Manchester United
23.00: Arsenal-Sevilla
23.00: PSV Eindhoven-Lens
23.00: Real Madrid-Braga
23.00: Salzburg-Inter
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