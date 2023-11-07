Shakhtar Donetsk Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Shakhtar Donetsk Barcelona maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, kendi sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.Peki, Shakhtar Donetsk Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Shakhtar Donetsk Barcelona maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Barcelona 2-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter