Oklahoma City Thunder point guardı Shai Gilgeous-Alexander, kendisini "siyahi Steve Nash" olarak tanımladı.



Oklahoma'daki genç çekirdeğin yükselen yıldızı olarak dördüncü NBA sezonuna girmeye hazır olan Shai, GQ'dan Tyler Tynes ile yaptığı röportajda yüksek kariyer hedeflerini ifade etmekten çekinmedi:



"Ben siyahi Steve Nash'im. Gelmiş geçmiş en iyi point guardlardan biri olmak istiyorum. Bu oyunu sadece iyi bir basketbolcu olmak için oynamıyorum. Tarihin en iyilerinden biri olmak istiyorum."



Gilgeous-Alexander, 2018-19 sezonunda LA Clippers ile çaylak olarak maç başına 10.8 sayı ortalaması yakaladıktan sonra son iki sezonda büyük sıçramalar yapmıştı.



23 yaşındaki oyuncu, ikinci yılında sayı ortalamasını maç başına 19 sayıya, geçtiğimiz yıl ise oynadığı 35 maçta 23.7 sayıya çıkararak, performansını yükseltmişti.



OKC'deki son sezonu plantar fasya yırtılması nedeniyle kısa kesilen Shai, buna rağmen, sayı, asist (5.9), şut yüzdesi (%50.8) ve üçlük yüzdesi (%41.8) kategorilerinde kariyer rekorlarına ulaşmıştı.



