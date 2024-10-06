Portland Trail Blazers, Shaedon Sharpe'ın omzundaki sakatlık sebebiyle 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağını duyurdu.
Sharpe'ın sol omzunda küçük bir posterior labral yırtığı teşhisi konduğu ve önümüzdeki 4-6 haftayı kaçıracağı bildirildi.
21 yaşındaki oyuncu, bir sezon önce çekirdek kas sakatlığı nedeniyle sadece 35 maçta forma giyebilmiş ve ortalama 15.9 sayı kaydetmişti.
Sharpe'ın sol omzunda küçük bir posterior labral yırtığı teşhisi konduğu ve önümüzdeki 4-6 haftayı kaçıracağı bildirildi.
21 yaşındaki oyuncu, bir sezon önce çekirdek kas sakatlığı nedeniyle sadece 35 maçta forma giyebilmiş ve ortalama 15.9 sayı kaydetmişti.