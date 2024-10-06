Shaedon Sharpe 4-6 hafta arası yok

Portland Trail Blazers, Shaedon Sharpe'ın omzundaki sakatlık sebebiyle 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Shaedon Sharpe 4-6 hafta arası yok
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06 Ekim 2024 15:07
Portland Trail Blazers, Shaedon Sharpe'ın omzundaki sakatlık sebebiyle 4-6 hafta arası parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Sharpe'ın sol omzunda küçük bir posterior labral yırtığı teşhisi konduğu ve önümüzdeki 4-6 haftayı kaçıracağı bildirildi.

21 yaşındaki oyuncu, bir sezon önce çekirdek kas sakatlığı nedeniyle sadece 35 maçta forma giyebilmiş ve ortalama 15.9 sayı kaydetmişti.

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