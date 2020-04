SGK Bağkur prim ödemeleri ne kadar ertelendi?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılmıştı. Toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan, corona virüse karşı 19 maddelik ekonomi tedbirleri duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada konaklama vergisinin kasım ayına kadar uygulanmayacağını, iç havayolu taşımacılığında KDV indirimi yapılacağını belirtmişti. Peki, SGK primleri ertelendi mi?Corona virüsü kapsamında alınan tedbirlerden biri de SGK primleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz" ifadelerini kullandı.Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verilen paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alınacağını belirten Cumhurbaşkanımız bu çerçevede SGK kapsamında devreye alınacak prim erteleme işlemine ilişkin aşağıdaki şekilde açıklama yapmıştır:Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay ertelenmesi sözkonusudur.Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilen sektörlerde ve iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin, En son 30.04.2020 tarihinde ödenecek 2020/Mart ayı sigorta primleri, 01.06.2020 tarihinde ödenecek (31.05.2020 tatile denk geldiğinden) Nisan ayı sigorta primleri, 30.06.2020 tarihinde ödenecek 2020/Mayıs ayı sigorta primleri6'şar ay ertelendi.1. Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar2. Demir Çelik ve Metal Sanayii Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı3. Otomotiv Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı4. Lojistik-Ulaşım Hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri5. Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler6. Konaklama Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler7. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler8. Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı9. Etkinlik ve Organizasyon Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleriPerakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, TekstilKonfeksiyon ve Etkinlik Organizayon sektörleri ve iş kolları dışındaki işyerlerinin sigorta primleri ile 31/03/2020 tarihinde ödenecek olan 2020/Şubat ayına ait sigorta primlerinin ödemesinde herhangi bir erteleme sözkonusu değildir.