Sezonun son yarışında kazanan Max Verstappen

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı şampiyonu Max Verstappen oldu.



Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez olsa da aldığı 5 saniyelik cezayla birlikte 4. sıraya düştü. Podyumun ikinci sırasında Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles yer alırken, Mercedes'in İngiliz sürücüsü George Russell podyumun son basamağında yer aldı.



Sürücüler sıralamasında Max Verstappen art arda 3. kez Dünya Şampiyonu olurken, bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez 2. sırada, Mercedes'in 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ise sezonu 3. sırada noktaladı.



TAKIMLARDA DA ŞAMPİYON RED BULL



Formula 1'de takımlar sıralamasında Red Bull birinci olurken, Mercedes ikinci sırada Ferrari ise üçüncü sırada yer aldı.



Takımlar sıralamasında sıralamaya bağlı olarak kış döneminde daha fazla rüzgar tüneli çalışma hakkı sağlanacağından dolayı son sırada yer alan HAAS Ferrari en fazla çalışma hakkına sahip olacak.





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