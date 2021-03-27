Sezonun ilk pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Bahreyn Grand Prix'te pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sezonun ilk pole pozisyonu Max Verstappen'in!
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27 Mart 2021 19:07
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Verstappen, elde ettiği 1:28.997'lik dereceyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.388 saniye arkasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ikinciliği, pisti liderden 0.589 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

57 turluk yarış, yarın (28 Mart) TSİ 18.00'de başlayacak.



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