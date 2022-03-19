Sezonun ilk pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de sezonun ilk yarışının gerçekleşeceği Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sezonun ilk pole pozisyonu Leclerc'in
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19 Mart 2022 19:35
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 30.558 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.123 saniye arkasındaki son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.129 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti. Red Bull'dan Sergio Perez'in 0.363 saniye geride dördüncü olduğu sıralama turlarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton (Mercedes) ise 0.68 saniye arkada beşinci sırayı aldı.

57 turluk yarış, pazar saat 18.00'de başlayacak.

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