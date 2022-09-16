Bursa şehrinde düzenlenen 22. Cevat Soydaş Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray NEF kozlarını paylaşacak. 16 Eylül Cuma günü saat 19:30'da oynanacak müsabaka Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Tofaş Spor Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE



Turnuvanın ilk maçında Gaziantep Baskebol'u Dyshawn Pierre'in son saniye basketi ile 88-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da, Gaziantep maçında Carsen Edwards 23 sayı, Scottie Wilbekin ise 21 sayı ile yıldızlaşarak takımı final maçına taşıyan isimler olmuştu.



GALATASARAY



Andreas Pistiolis'in yönetimindeki Galatasaray ise turnuvanın ilk maçında Tofaş'ı 84-79 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran takım olurken, sarı-kırmızılılarda Dylan Ennis 20, Braian Angola 19, Sadık Emir Kabaca 14 sayı ile öne çıkan isimler oldu.



EKSİKLER



Fenerbahçe Beko'da EuroBasket maçlarını tamamlayan başantrenör Dimitris Itoudis, oyunculardan Marko Guduric ve Nick Calathes'in yanı sıra sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Tarık Biberovic ve Tonje Jekiri karşılaşmada forma giyemeyecek. Johnathan Motley'in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

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