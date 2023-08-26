Sezonun açılış maçında kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa

Hentbol'da sezonun açılış maçında Tekirdağ Süleymanpaşa, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sezonun açılış maçında kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa
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26 Ağustos 2023 16:03
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.

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