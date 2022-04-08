Sezonu kapatan Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.



Ozan'ın sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Norwich City Teknik Direktörü Dean Smith, "Ozan Kabak, kulübü Schalke'ye dönecek. Hamstring bölgesinden bir sakatlığı var ve bu sezon daha forma giyebileceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.



Ozan Kabak, sezon başında kiralık olarak katıldığı Norwich'te bu sezon 13 resmi maça çıktı.