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Sezonda yer almayacak NBA takımları, geçecek boş süreden ötürü endişeli

Orlando'da sezona katılmayacak olan NBA takımlarının, dokuz aylık basketbol boşluğu sonrası, sekteye uğrama korkusu yaşadıkları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando'da sezona katılmayacak olan NBA takımlarının, dokuz aylık basketbol boşluğu sonrası, sekteye uğrama korkusu yaşadıkları iddia edildi.

Basketbol etkinlikleri olmayacak dokuz aylık bir sürenin, bir NBA takımı için çok büyük bir ceza olacağı düşünülüyor. Ligin yeni 22 takım formatının dışında kalan sekiz takımın, genişletilmiş süredeki endişelerini ifade ettikleri açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bir rapora göre, Orlando'ya katılamayacak olanlar, 31 Temmuz'dan itibaren Disney World'de oynayacak kadroların dışında olmalarına rağmen, aktif kalmak için bir takım fikirleri zorluyorlar.

Söz konusu NBA takımları, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, New York Knicks ve Atlanta Hawks.

Hawks'ın sahibi Tony Ressler, sekiz NBA ekibine, playofflara kalacak diğer 22 takım ile aynı ayrıcalıkların verilmesi gerektiğini söyledi:

"Dokuz ay organize basketbol olmadan çok uzun bir süre. Bunu riske atamayız. Bence lig bunu çok net duydu. Rekabetçi kalmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın istediği bu. Rekabetçi kalmamıza yardımcı olacak bir şeye sahip olmak için uğraşıyoruz."

Bildirdikleri talepler arasında, Temmuz ayında iki hafta boyunca gönüllü ve zorunlu egzersizler ile Eylül ortasına yönelik organize ekip faaliyetleri kombinasyonu da yer alıyor.


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