Sezon Ortası Turnuvası, mayıs yerine temmuz ayında oynanacak!

Geçtiğimiz haftalarda Riot Games, Sezon Ortası Turnuvası, yani MSI'ın oynanacağı tarih ile ilgili belirsizlikler olduğu açıklamıştı. Turnuvanın yapılması için çalıştıklarını fakat başka bir tarihe ertelenebileceği söyleniyordu. Sonunda beklenen açıklama geldi. Sezon Ortası Turnuvası Mayıs yerine Temmuz'da başlayacak.



Yapılan bu değişikliğin, şu anda var olan seyahat sınırlamalarının asgari düzeye inmesi ihtimali dolayısıyla yapıldığı söyleniliyor.



Biliyorsunuz ki bir süredir Dünya'yı ayağa kaldıran corona virüsü, espor camiasını da sarsıyor. Bu yüzden iptal edilen maçlar ve ertelenen liglerin yanında bir de seyahat engelleri, uluslararası turnuvalar yapılmasını engelliyor. Turnuvanın Temmuz ayına ertelenmesi ile birlikte bu seyahat engellerinin kalkma ihtimalinin azami düzeye çıkması bekleniyor. Böylece eksiksiz bir Sezon Ortası Turnuvası geçirme ihtimalimiz daha da artacak.



Turnuva 3 Temmuz Cuma günü başlayıp 19 Temmuz Pazar günü son bulacak. Yaşanan erteleme ile ilgili diğer bölgelerle de konuştuklarını belirten Riot, yaz mevsimi maçlarının başlangıç tarihinde de değişikliğe gidildiğini söyledi. Ligler, Sezon Ortası Turnuvası'ndan önce başlayacak. Yeni Başlangıç tarihleri ise şöyle:



OPL(Okyanusya) – 15 Mayıs



VCS(Vietnam) – 15 Mayıs



LCS(Kuzey Amerika) – 16 Mayıs



ŞL(Türkiye) – 16 Mayıs



LCK(Kore) – 20 Mayıs



LEC(Avrupa) – 22 Mayıs



CBLOL(Brezilya) – 23 Mayıs



LPL(Çin) – 23 Mayıs



PCS(Pasifik) – 30 Mayıs



LLA(Latin Amerika) – 30 Mayıs



LJL(Japonya) – 31 Mayıs



LCL(Rusya) – 6 Haziran



Ayrıca bir süre önce Wildcard bölgelerinin artık katılmayacağı duyurulan Rift Rivals turnuvası da resmen emekliye ayrıldı. Neden olarak ise yıllık takvimde çıkardığı zorluk gösteriliyor.



Sezon Ortası Turnuvası'nın gerçekleşeceği mekan henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde turnuvanın nerede yapılacağının da açıklanacağı düşünülüyor.



Kaynak: 5mid



