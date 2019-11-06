Sezon Ortası Turnuvası, mayıs yerine temmuz ayında oynanacak!

League of Legends Sezon Ortası Turnuvası, seyahat engelleri ve corona virüsü nedeniyle Mayıs ayı yerine Temmuz ayında oynanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Riot Games, Sezon Ortası Turnuvası, yani MSI'ın oynanacağı tarih ile ilgili belirsizlikler olduğu açıklamıştı. Turnuvanın yapılması için çalıştıklarını fakat başka bir tarihe ertelenebileceği söyleniyordu. Sonunda beklenen açıklama geldi. Sezon Ortası Turnuvası Mayıs yerine Temmuz'da başlayacak.

Yapılan bu değişikliğin, şu anda var olan seyahat sınırlamalarının asgari düzeye inmesi ihtimali dolayısıyla yapıldığı söyleniliyor.

Biliyorsunuz ki bir süredir Dünya'yı ayağa kaldıran corona virüsü, espor camiasını da sarsıyor. Bu yüzden iptal edilen maçlar ve ertelenen liglerin yanında bir de seyahat engelleri, uluslararası turnuvalar yapılmasını engelliyor. Turnuvanın Temmuz ayına ertelenmesi ile birlikte bu seyahat engellerinin kalkma ihtimalinin azami düzeye çıkması bekleniyor. Böylece eksiksiz bir Sezon Ortası Turnuvası geçirme ihtimalimiz daha da artacak.

Turnuva 3 Temmuz Cuma günü başlayıp 19 Temmuz Pazar günü son bulacak. Yaşanan erteleme ile ilgili diğer bölgelerle de konuştuklarını belirten Riot, yaz mevsimi maçlarının başlangıç tarihinde de değişikliğe gidildiğini söyledi. Ligler, Sezon Ortası Turnuvası'ndan önce başlayacak. Yeni Başlangıç tarihleri ise şöyle:

OPL(Okyanusya) – 15 Mayıs

VCS(Vietnam) – 15 Mayıs

LCS(Kuzey Amerika) – 16 Mayıs

ŞL(Türkiye) – 16 Mayıs

LCK(Kore) – 20 Mayıs

LEC(Avrupa) – 22 Mayıs

CBLOL(Brezilya) – 23 Mayıs

LPL(Çin) – 23 Mayıs

PCS(Pasifik) – 30 Mayıs

LLA(Latin Amerika) – 30 Mayıs

LJL(Japonya) – 31 Mayıs

LCL(Rusya) – 6 Haziran

Ayrıca bir süre önce Wildcard bölgelerinin artık katılmayacağı duyurulan Rift Rivals turnuvası da resmen emekliye ayrıldı. Neden olarak ise yıllık takvimde çıkardığı zorluk gösteriliyor.

Sezon Ortası Turnuvası'nın gerçekleşeceği mekan henüz duyurulmadı. İlerleyen günlerde turnuvanın nerede yapılacağının da açıklanacağı düşünülüyor.

Kaynak: 5mid

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