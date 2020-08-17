Sezon öncesi turnuva! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor, The Land of Legends Cup'ta karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; AA
Sezon öncesi turnuva! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
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17 Ağustos 2020 23:19
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor, The Land of Legends Cup'ta karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ilk maçlarında Fenerbahçe ile Antalyaspor ve Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşacak. Karşılaşmanın kazananları finale yükselecek.

Maçların kaybedenleri 4 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de üçüncülük maçında, kazananlar ise 5 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de finalde karşılaşacak.

Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elerse, final derbiye sahne olacak.

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