Sezon öncesi turnuva! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Süper Lig'den 4 takımın katılacağı hazırlık turnuvasının eşleşmeleri ve maç tarihleri belli oldu.



▪Antalyaspor

▪Beşiktaş

▪Fenerbahçe

▪Sivasspor pic.twitter.com/aJilUgPERl



— Sporx (@sporx) August 17, 2020

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Antalyaspor, The Land of Legends Cup'ta karşı karşıya gelecek.Turnuvanın ilk maçlarında Fenerbahçe ile Antalyaspor ve Beşiktaş ile Sivasspor karşılaşacak. Karşılaşmanın kazananları finale yükselecek.Maçların kaybedenleri 4 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de üçüncülük maçında, kazananlar ise 5 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de finalde karşılaşacak.Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elerse, final derbiye sahne olacak.