Sezon iptal edilirse ne olacak? Süreç, UEFA'nın yol haritası

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, milyar dolarlık şirketler de ekonomik olarak paramparça olmadan ayakta kalmak için hayatın bir an önce eski haline dönmesini bekliyor. Sponsor ve yayın gelirlerine bağlı olarak hayatını sürdüren futbolda da geri dönüş konusunda tartışmalar devam ediyor.Ülkemizde de TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran tarihinde geri dönmeyi planladıklarını açıkladı ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile sezonun iptal edilmesi de ihtimaller arasından çıkarılmış değil. Peki sezon oynanamazsa ne olacak? Şampiyon, Avrupa'ya gidecek takımlar, küme düşenler nasıl belirlenecek? UEFA'nın tavsiyesi nasıl, beklentisi nasıl?UEFA, 55 ülke federasyonunun temsilcileri ile yaptığı son toplantında, 'Ligleri oynatabilmek için elinizden geleni yapın' talebini iletti. Bu karar sonrasında Fransa ile Hollanda, 'bizden bu kadar, bu sezonu oynayamayız' dedi. Bu noktada UEFA'nın iptal için federasyonlara iki şartı var.Yani federasyon, ligi oynatma ya da iptal etme kararını tek başına verebilecek durumda değil. Hükümet 'oynatamazsın' diyecek ya da ligi oynatmanın mali yükünün kaldırılamayacak seviyede olduğu UEFA'ya raporlanacak. Öyle ki, Fransa ve Hollanda'da, hükümet 'Spor organizasyonları iptal' kararını verdi.Diyelim ki TFF, ligi iptal etmek için gerekli şartlardan birini sağladığını düşünerek 'sezon oynanmayacak' kararı verdi ve devlet de bu kararı onayladı. Bu noktada UEFA, 'Avrupa katılımı için 'sportif başarı' esasına göre takımları bize bildir ancak biz 4 ana başlık altında inceleyeceğiz' diyor. Bu maddeler;UEFA, federasyonun Avrupa katılımı için belirlediği takımları 4 maddede inceleyerek onaylayacak. 'Sportif başarı' kıstası için ise, federasyonlar kendi kararını verecek. Şu ana kadar bu anlamda gündeme gelen 3 farklı seçenek var;Ligin iptal edildiği haftadaki duruma göre Avrupa katılımı (Maç başına kazanılan puan)TrabzonsporBaşakşehir*Türkiye Kupası hakkıGalatasaraySivassporLigin ilk yarısının bittiği (Bizde 17. hafta) haftadaki puan durumuna göre Avrupa katılımı. Bu düşüncenin, her takımın birbiriyle oynamış olduğu son hafta olduğu için öne çıkarıldığı savunuluyor.SivassporBaşakşehir*Türkiye Kupası hakkıTrabzonsporFenerbahçeLigdeki takımların UEFA sıralamasına göre (Son 5 yıl) Avrupa'ya gönderilmesi. Ülkemizde Beşiktaş ile Fransa'da Lyon bu öneriyi sıklıkla dile getirdiler.Beşiktaş (27)Fenerbahçe (51)Galatasaray (64)Başakşehir (71)Trabzonspor (75)Avrupa'da, UEFA'nın mevcut puan durumu üzerinden verilen kararlara sıcak baktığı yönünde birçok haber bulunsa da, bu konuda resmi bir açıklama yok. Bununla birlikte sezonu iptal eden Fransa ve Hollanda da mevcut puan durumu üzerinden Avrupa katılımını belirlediğini duyurdu, UEFA'dan da herhangi bir itiraz gelmedi.Ligin iptal edilmesi durumunda şampiyonun ya da küme düşenlerin kim olacağı ile ilgili UEFA'nın bir önerisi yok, kararı federasyonlara bırakmış durumda. Fransa'da 12 puan farkla lider olan PSG şampiyon ilan edilirken, Ajax'ın, 2. AZ Alkmaar'ın averajla önünde lider olduğu Hollanda'da beyaz sezon ilan edildi ve kimseye şampiyonluk verilmedi ancak Avrupa'dan elde edilecek gelirlerin, tüm takımlara eşit olarak dağıtılması kararı alındı.Bu noktada da federasyon, isterse ligin liderini şampiyon ilan edebilir ya da beyaz sezon ilan edebilir. Ancak her takımın bu karar üzerine UEFA'ya başvurma, maddi zararlarını temin etmek için girişimlerde bulunma hakkı da var.Tüm liglerde yerel kupalar üzerinden verilen UEFA Avrupa Ligi katılım bileti için UEFA, federasyonlara yolladığı mektuplarda bir öneride bulundu.UEFA, yarıda kalan kupa müsabakaları nedeniyle, oradan kazanılacak AVrupa Ligi katılım hakkının, mavcut puan durumuna göre Avrupa katılım hakkı alamayan ilk takıma verilmesini istiyor. UEFA'nın önerisine göre Süper Lig'de bu hak, mevcut sıralamada 5. sırada olan Beşiktaş'a verilebilir.