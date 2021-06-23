Sezon finali Kuruluş Osman izle ATV yeni bölüm (64. BÖLÜM)

Dizinin 64'üncü bölümünde Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

DETAYLI KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?



Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman sezon finali 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:30'da ATV'de yayınlanacak.

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