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Sezgin Coşkun, Eskişehirspor'a geri döndü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, deneyimli savunma oyuncusu Sezgin Coşkun ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Kaynak: AA
Sezgin Coşkun, Eskişehirspor'a geri döndü
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24 Temmuz 2018 14:52
 Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, deneyimli savunma oyuncusu Sezgin Coşkun ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün resmin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Halil Ünal ve sportif direktör İzzet Erdoğan ile bir araya gelen Sezgin Coşkun, kendisini bir yıllığına siyah-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 33 yaşındaki Sezgin, 2007-2008 sezonundan 2016-2017 dönemine kadar Eskişehirspor'da görev yapmıştı.

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