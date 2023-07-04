Haber Tarihi: 04 Temmuz 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2023 15:35

Seyyanen zam emekliliğe yansır mı 2023

Asgari ücrete yapılması planlanan zam sonrasında memurda enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam beklentisi oluştu. Yani enflasyon farkının oransal olarak az kalması durumunda iyileştirme kapsamında seyyanen zam yapılması talep edilecek. Peki, seyyanen zam emekliliğe yansır mı?

Seyyanen zam emekliliğe yansır mı 2023
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Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek olarak maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10'da, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor. Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.
Memur ve emekli için seyyanen zam onaylanırsa, hem memur hem de emekli enflasyon farkı alacak üstüne ek olarak belirtilen tutar kadar seyyanen zam alabilecekler.

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Seyyanen zam
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