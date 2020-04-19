Şeyma Subaşı instagram son paylaşımı

Sevgilisi Guido Senia ile İstanbul'daki evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gece geç saatlerde dikkat çekici kareler paylaştı. Sıkıntıdan bu paylaşımı yaptığını belirten Subaşı, fotoğraflarının Türk örf ve adetlerine ters olduğunu da söyledi. Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken son instagram paylaşımı

19 Nisan 2020 13:42
Şeyma Subaşı instagram son paylaşımı
Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Karantinada evden sık sık paylaşımlarıa bulunan Subaşı bu kez kendisine yapılan eleştirilere de gönderme yaptı.
Senelerdir böyle olduğunu ve bu tarz pozlarına çok da fazla tepki gösterilmemesi gerektiğini söyleyen Subaşı şunları söyledi:

"Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur… Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? ( takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok ) ( bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle… %40 yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün, anlıyorum Türk ( örf, adet, gelenek) ters ama işte…"




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