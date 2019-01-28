Şeyma Subaşı direk dansı görüntülerini izleyenler şok oldu! Şeyma Subaşı'nın konuşulan direk dansı

Acun Ilıcalı'da boşanan ve DJ Guidio Senia ile birlikte olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın yeni videosu gündeme oturdu. Direk dansı yapan Şeyma Subaşı'nın videosu uzun süre konuşuldu. İşte o görüntüler ve detaylar...27 Kasım 2018'da ünlü televizyoncu ile boşanan Şeyma Subaşı son dakika sürprizlerine devam ediyor. Son olarak Şeyma Subaşı instagram hesabında direk dansı yaptığı videoyu paylaştı. "ACIMADI Kİİİİ" yazısını da yazan Şeyma Subaşı kısa süre de sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında girdi.Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul ederken, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirmeyi başardı. Şeyma Subaşının direk dansı yaparken çektiği videoyu sosyal medya paylaşması üzerine, Subaşı'nın bir takipçisinden, "Kadın her şeyi başarabiliyor helal olsun." yorumu geldi..Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle Tulum sahillerinde görüntülendi. İsminin DJ Guido Senia olduğu öğrenilen adamın, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.26 Kasım'da Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni aşkıyla Meksika'nın popüler sahili Tulum'da görüntülendi.Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak giren 28 yaşındaki Subaşı'nın, dün ünlü Fransız DJ Guido Senia ile samimi görüntüleri basına yansımıştı.Şeyma Subaşı'yla ilişkisi gün yüzüne çıktıktan sonra kim olduğu araştırılan Senia'nın, bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Ayrıca Senia'nın evli olduğu da iddia ediliyor.Senia, sevgilisi Maria Carla Boscono ile eylül ayına kadar her gün paylaşım yaparken, instagram üzerinden 3 aydır Boscono 'yla paylaşım yapmadığı gördüldü. Senia'nın, bu durumunun, Şeyma Subaşı'yla doğan ilişkisi yüzünden olduğu tahmin ediliyor.2 Temmuz 1990 doğumlu olan Subaşı,2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan güzellerden 16 yaşından beri ünlü tasarımcıların moda defilelerinde boy gösteriyor.Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencisi olan Şeyma ,2009 senesinde Ilıcalı'nın yaptığı Var Mısın Yok Musun ? yarışmasına katıldı ve 69000 TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.Subaşı şu sıralar yine Acun Ilıcalı'nın şirketi olan Acun Medya tarafından yapılan Yok Böyle Dans yarışmasında kostüm tasarımcısı olarak çalışıyor.Yasak aşkın 2009 yılında başladığı , Ilıcalı'nın sevgilisine lüks bir residenceda ev tuttuğu, genç kıza son bir model jeep aldığı , ayrıca yine sevgilisi için ofis kiraladığı internette yer alan haberler arasında bulunuyor. Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı 50 milyon TL'lik servetin yarısını istiyor. Boşanma davası ve Şeyma Subaşı ile yaşadığı iddia edilen yasak aşkı ile Acun Ilıcalı magazin gündemini epeyce meşgul edecek gibi duruyor.