Seyit Mehmet Özkan: 'Türkiye'nin en büyüğü biziz!'

"F.BAHÇE İLE YAKINLAŞMAMIZ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR Kİ"

"ANADOLU AÇILIMI NİĞDE İLE BAŞLADI"

"ASIL SIRRIMIZ 10 BİN SAAT KURALIMIZ"

"EN BÜYÜK KULÜP BİZİZ, SEBEBİ BELLİ"

BEŞ YIL LEİCESTER CİTY'DE!

TFF 1.Lig kulübü Altınordu'nun çok konuşulan başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolu ve alt yapıyla ilgili Sabah gazetesine konuştu.Röportaja Freiburg'dan Leicester City'e giden Çağlar Söyüncü'nün transferiyle başlayan Özkan, 22 yaşındaki oyuncunun Bölgesel Amatör Küme'den 2.5 sezonda önce Bundesliga'ya ardından da Premier Lig'e uzanan öyküsünü anlattı.Özkan, "Çağlar'ı yetiştirme bedeli ödeyerek Menemen Belediyespor'dan aldık. Pilot takımımız Gümüşordu'ya verdik. Yarım sezon sonra geri aldık. Türkiye Kupası'nda Emenike'ye adım attırmadığı maçta herkes onu tanıdı. Artık elimizde tutamazdık. Freiburg'a 2.5 milyon Euro'ya sattık. Şimdi Leicester City'e transferinde imzaların atılmasıyla satışından yüzde 25 pay alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Özkan, Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nden elde ettikleri gelirleri, Altınordu kulübü olarak futbolcu satışından elde ettiklerini de söyledi."Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha başkan seçilmeden 2 yıl önce İzmir'e gelip bizimle tesislerde bir gün geçirdi. Aynısını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yaptı. Birçok kulübün başkanı, teknik direktörleri geliyor. Mesela Aykut Kocaman, Altınordu Futbol Akademisi'nin sezon açılış törenine katıldı. Sayın Koç ile aradaki iki yıllık süreçte de görüştük, başkanlığından sonra da bunu devam ettirdik. Türkiye'de böyle dostane yaklaşımlara nedense bir anda başka yakıştırmalar yükleniyor. Bakın, size şunu net olarak söylemek istiyorum ki; futbolu güzellik kurtaracak.""2. Lig Beyaz Grup'tan Niğde Belediyespor'u alıp Anadolu açılımına başladık. Bu, bizim Türkiye'nin Batı kıyısında başlattığımız projeyi Anadolu'nun içlerine taşıyacak, bir köprü olacak. Çaykur Rizespor, Altınordu Belediyespor ve Şanlıurfaspor gibi kulüplere tüm bilgi birikimizi aktardık. Üniversite öğrencilerine, iş adamlarına, spor adamlarına kendimizi anlatıyoruz. Eğer ülkemizde topyekün bir değişimin öncüsü olabilirsek ne mutlu bize.""Yola çıkarken 10 yıl hedefi belirlemiştik kendimize, şaşmadık devam ediyoruz. 2023 yılı hem kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde sistemimizin tam anlamıyla başarıya ulaştığı yıl olacak. Biz çok çalışıyoruz ve 10.000 saat kuralını kendimize ilke almış durumdayız. Yani bir işi 10.000 saat boyunca yapan kişinin ustalaşacağına inanıyoruz. Bunun için de futbolcu veya antrenörlerimizle günde 2 saat değil, tam gün birlikte oluyor ve çalışıyor."Altınordu Kulübü'nün milli bir proje olduğunu söyleyen Özkan, "İthalat yapmadan ihracat yapıyoruz. Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz. Ben iş adamı olarak 3 milyon dolarlık demiri ihraç etmek için çırpınıyorum ancak kulüplerimiz milyonlarca Euro'yu kolayca harcıyor. Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz ve bana göre en büyük biziz" dedi.Milli yıldız Çağlar Söyüncü İngiltere'de transferin son gününde Leicester City ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. İngiliz kulübü 22 yaşındaki genç futbolcu için Freiburg'a 21 milyon Euro ödeyecek, bu rakamın %25'i ise (5 milyon 250 bin Euro) Altınordu'ya gidecek. Transferin ardından Çağlar'ı ilk tebrik eden eski takım arkadaşı Cengiz Ünder oldu. Roma'nın yıldızı, "Hayırlı olsun kardeşim, artık Cenk Tosun düşünsün" dedi.