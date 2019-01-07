Seyit Mehmet Özkan: 'Bizim işimiz futbolcu yetiştiriciliği'

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Sonuç odaklı' veliler lütfen maçlara gelmesinler, bizim öncelikli işimiz yenmek veya yenilmek değil, sporcularımızın her hafta gelişimi." ifadelerini kullandı.Özkan, kulübün internet sitesinde altyapı oyuncularının velilerine hitaben yazdığı yazıda, Altınordu Futbol Akademisinde yılda 600'den fazla maç yapıldığını, bu süreçte önemli olanın sonuç değil, futbolcuların gelişimi olduğunu bildirdi.Tüm yaş kategorilerinde takım oyununun çok önemli olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:Özkan, Altınordu'da önce iyi birey ve iyi vatandaş, daha sonra iyi futbolcunun geldiğini vurgulayarak, "Başka kulüplerin sporcularının veya personelinin veya taraftarının veya yöneticisinin yaptıkları tahrik edici davranışlar mazeret olamaz. Bizim yolumuz iyi olanların yoludur." şeklinde görüş belirtti.