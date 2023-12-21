TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Artık deve kuşu değiliz. Artık harbisinden 'yetiştirici'yiz. Sahada evlatlarımız oynuyor. Öz kaynak oyuncularımıza süre vermede yüzde 80 seviyesindeyiz." dedi.



Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, takımların yabancı oyuncu oynatabildiği 1. Lig'de 9 sezon yerli futbolcularla mücadele ederek Türkiye'de bir ilki başardıklarını belirtti.



"Bu toprakların çocukları"na güvendiklerini ispat ettiklerini kaydeden Özkan, "Halkımızın gönüllerine girdik, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Pandemi döneminde final bile oynadık, neredeyse Süper Lig'e çıkacaktık. Ancak pandemi döneminden sonra gözü dönmüş bahisçilerin kirlettiği aşırı rekabetçi ortamda tutunamayarak bir alt lige düştük." ifadelerini kullandı.



Özkan, 1. Lig'de altyapı oyuncularına yeterli süre veremediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Şimdi TFF 2. Lig'deyiz. Bu ligde yabancı futbolcu oynatmak yasak ve 1. Lig'den daha kolay bir lig. Yani bizim öz kaynak oyuncularımızı sürekli oynatabileceğimiz bir lig. Şu anda 25 kişilik A takım kadromuzda sadece 6 'ağabey' futbolcu var. 19 oyuncu kendi öz evlatlarımız. Çoğunluğu 12 yaşlarda Altınordu Futbol Akademisi'ne katılmışlar. Benim gözümde hepsi 'evlat'. Evlatlarımız sahada. Onların A takım formasını giymeleri bizim için büyük gurur kaynağı. Artık deve kuşu değiliz. Artık harbisinden 'yetiştirici'yiz. Sahada evlatlarımız oynuyor. Öz kaynak oyuncularımıza süre vermede yüzde 80 seviyesindeyiz."



Bu sezon 2012 doğumluları A takım için hazırladıklarını bildiren Özkan, "Artık bu böyle devam edecek. Akademi öncesi ve akademi takımlarımızın hepsi A takımda oynamaya aday oyuncular olacaklar. Her geçen sene bir önceki seneden daha iyi olacak. Böylece geleceği kendi evlatlarımızla inşa edeceğiz, kendi evlatlarımızla ligleri atlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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