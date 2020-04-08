Seyit Mehmet Kayacan kimdir? Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun corona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından bir acı daha yaşıyor. Dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

08 Nisan 2020 09:18
Seyit Mehmet Kayacan kimdir? Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Kayacan ı korona virüs nedeniyle kaybettik. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip korona virüs nedeniyle ölümünün ardından bir hekimini daha kaybetmenin acısını yaşadı. Dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi, "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Seyit Mehmet Kayacan kimdir?

Covid-19 salgını nedeniyle büyük mücadele içerisinde olan Çapa Tıp Fakültesi ikinci profesörünü kaybetti. Ancak Seyit Mehmet Kayacan koronavirüs sebebiyle değil kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar Seyit Mehmet Kayacan neden öldü? Seyit Mehmet Kayacan kimdir sorularının cevabını araştırıyor. 

Seyit Mehmet Kayacan kimdir? Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan kaç yaşında?


1996 – 2002 Lisans Yandal

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı, Türkiye

1991 – 1996 Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı tezler

2001 Yüksek Lisans

1996 Tıpta Uzmanlık

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