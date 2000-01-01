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"Seyircisiz NBA maçları, robotik kameralarla filme alınabilecek" iddiası!

Seyircisiz oynanabilecek NBA maçlarının, robotik kameralarla filme alınabileceği ve "daha yakın ve yenilikçi aksiyon açılarına" sahip olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Seyircisiz oynanabilecek NBA maçlarının, robotik kameralarla filme alınabileceği ve "daha yakın ve yenilikçi aksiyon açılarına" sahip olabileceği iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, maçlar aynı zamanda her pozisyonun izlenebileceği ve analistlerin uzak bir konumdan yorumlayabileceği bir şekilde olacak.

Takımların, oyuncular dahil olmak üzere 30-35 temel personeli sahada tutabilecekleri belirtildi.

Wojnarowski, Orlando'daki Disney World'de sezonun bitirilme olasılığının ivme kazandığını da ekledi.


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