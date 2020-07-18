Seyfi Dursunoğlu ölüm nedeni? Seyfi Dursunoğlu kaç yaşında? hastalığı

Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz 2020'de hayatını kaybetti ve ölüm nedeni açıklandı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşındaydı. Hastalığı konusunda doktorları daha sonradan açıklamada bulundu ve Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni olarak ise hastaneden ve özel doktorları açıklamada bulundu. Seyfi Dursunoğlu kimdir, Seyfi Dursunoğlu ölüm nedeni? Seyfi Dursunoğlu kaç yaşında? benzeri soruları için haberimizi okuyabilirsiniz...

18 Temmuz 2020 01:29
Seyfi Dursunoğlu ölüm nedeni? Seyfi Dursunoğlu kaç yaşında? hastalığı
Seyfi Dursunoğlu 15 gün önce hastaneye yatırılmış ve haberleri de şimdi ölüm nedeni olarak belirtilen sebep olduğu sonradan anlaşıldu. 87 yaşındaki ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun 3 gündür yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Hastenede doktorların hayatta tutma çabaları ise 17 Temmuz 2020'ye kadar sürdü ve ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
Bugüne kadar canlandırdığı hazırcevap kişilik Huysuz Virjin ile tanınmıştı. Televizyon ve sahne şovları da Seyfi Dursunoğlu'nun sevilmesinde büyük rol oynadı.

SEYFİ DURSUNOĞLU ÖLÜM NEDENİ?

Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun bir süredir KOAH hastalığı yaşadığı ve zaturre tedavisi için hastanede yattığı doktorları ve yattığı hastane tarafından açıklandı.

SEYFİ DURSUNOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI

1 Ekim 1932 doğumlu olan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Trabzon'da dünyaya gelen ünlü sanatçı Türkiye'nin en çok tanınan eğlence figürlerinden biri olarak tanınıyordu. Huysuz Virjin tiplemesi ile gösteri dünyasının bir dönem yıldızı olan Seyfi Dursunoğlu'nun aynı tipleme ile gerçekleştirdiği televizyon şovu da bulunmaktadır.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR? VİDEO

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