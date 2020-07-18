Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! (Hastalığı neydi, mirasını nereye bağışladı?)

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, 15 gün önce hastaneye yatırılmış ve haberleri de şimdi ölüm nedeni olarak belirtilen sebep olduğu sonradan anlaşıldı. 87 yaşındaki ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun 3 gündür yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Hastenede doktorların hayatta tutma çabaları ise 17 Temmuz 2020'ye kadar sürdü ve ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.Bugüne kadar canlandırdığı hazırcevap kişilik Huysuz Virjin ile tanınmıştı. Televizyon ve sahne şovları da Seyfi Dursunoğlu'nun sevilmesinde büyük rol oynadı.Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun bir süredir KOAH hastalığı yaşadığı ve zaturre tedavisi için hastanede yattığı doktorları ve yattığı hastane tarafından açıklandı.1 Ekim 1932 doğumlu olan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Trabzon'da dünyaya gelen ünlü sanatçı Türkiye'nin en çok tanınan eğlence figürlerinden biri olarak tanınıyordu. Huysuz Virjin tiplemesi ile gösteri dünyasının bir dönem yıldızı olan Seyfi Dursunoğlu'nun aynı tipleme ile gerçekleştirdiği televizyon şovu da bulunmaktadır.Bilindiği kadarıyla evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Seyfi Dursunoğlu'nun tüm mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı biliniyor. Ayrıca ünlü sanatçının öldükten sonra tüm organlarının yanı sıra vücudunu bilimesel çalışmalarda kullanılmak üzere kadavra olarak bağışladığını vasiyet ettiği belirtiliyor.