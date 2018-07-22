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Seydou Doumbia, Girona yolcusu!

Sporting Lizbon'un Fildişi Sahilli golcüsü Seydou Doumbia, La Liga ekiplerinden Girona'ya transfer olmak üzere.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Seydou Doumbia, Girona yolcusu!
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22 Temmuz 2018 22:12
İspanya La Liga takımlarından Girona, Sporting Lizbon'un Fildişi Sahilli forveti Seydou Doumbia'yı transfer etmeye çok yaklaştı.

Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediği belirtildi.

Sporting'in de beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvetin maaşından kurtulmak istediği için Girona'nın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

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