Seydou Doumbia, Girona yolcusu!

İspanya La Liga takımlarından Girona, Sporting Lizbon'un Fildişi Sahilli forveti Seydou Doumbia'yı transfer etmeye çok yaklaştı.
Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediği belirtildi.
Sporting'in de beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvetin maaşından kurtulmak istediği için Girona'nın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
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Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediği belirtildi.
Sporting'in de beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvetin maaşından kurtulmak istediği için Girona'nın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın