Seydou Doumbia, Girona yolcusu!

İspanya La Liga takımlarından, Sporting Lizbon'un Fildişi Sahilli forveti'yı transfer etmeye çok yaklaştı.Sporting'in satış listesine koyduğu ve 7 milyon Euro istediği Doumbia için Girona'nın 5 milyon Euroluk teklif yaptığı ve Portekiz ekibinin cevabını beklediği belirtildi.Sporting'in de beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen 30 yaşındaki forvetin maaşından kurtulmak istediği için Girona'nın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.