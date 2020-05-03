Seyahat yasağı bitiş tarihi (Yeni açıklama)

Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının bir süre daha devam edeceği açıklandı. Belirtilen tarihin sonuna yaklaşılırken, 'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak' sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, iller arası giriş çıkış yasağı kalktı mı, son durum ne? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek, yollar açılacak mı? Son yayınlanan genelgeye göre şehirlerarası seyahat yasağı, 5 Mayıs 2020'ye kadar uzatıldı. İşte, son dakika gelişmeleri...

03 Mayıs 2020 14:53
Seyahat yasağı bitiş tarihi (Yeni açıklama)
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak sorularının yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iller arası seyahat kısıtlaması kararı, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin bitişine yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumunda.
YOL İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği ve yolların hangi tarihte açılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz.

Seyahat yasağı süresi, 3 Mayıs'ta alınan kararla 5 Mayıs'a uzatıldı.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak sorularının yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iller arası seyahat kısıtlaması kararı, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin bitişine yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumunda.

YOL İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği ve yolların hangi tarihte açılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz.

Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

 

Diğer Haberler

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi Galatasaray

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi
Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020
Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020
Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020
Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020
Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020
Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok