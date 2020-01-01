Sexton'a göre, Jordan ve LeBron arasında G.O.A.T. kim?

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasında tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışması hakkında konuştu.



Sexton, hayranlarıyla bir soru cevap oturumu düzenledi ve kendisine sorulan sorulardan biri de LeBron ve Jordan arasında G.O.A.T.'un kim olduğu üzerineydi.



Sexton, Bleacher Report'tan Adam Wells'e, sorularda yer alan oyuncular farklı dönemlerde oynadıkları için tek bir G.O.A.T. isimlendirmenin mümkün olmadığını söyledi. Sexton için tartışma LeBron, Jordan ve merhum efsane Kobe Bryant'ı içeriyor ve her biri de kendi döneminin G.O.A.T.'ları:



"Üç tane oyuncu var, farklı dönemler nedeniyle sadece birinin G.O.A.T. olduğunu gerçekten söyleyemezsiniz. Kobe, LeBron ve MJ demem lazım. Tek bir kişi olduğunu düşünmüyorum, LeBron'un MJ döneminde veya Kobe'nin MJ döneminde nasıl oynayacağını bilmiyorum. Onlar kendi dönemlerinin G.O.A.T.'larıdır."



