Sexton, takas görüşmelerinde "oldukça müsait"

The Athletic'ten Jason Lloyd, Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ın takas görüşmelerinde "oldukça müsait" olduğunu iddia etti.



Sexton bu sezon 60 maçta 24.3 sayı, 4.4 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları tutturmuş ve %47.5 saha içi ve %37.1 üçlük isabetleri bulmuştu.



22 yaşındaki oyuncunun dört yıllığı 20.1 milyon dolarlık anlaşmasının bitmesine bir sezonu kaldı ve sınırlı bir serbest oyuncu olmadan önce, 2021-22 sezonunda 6.3 milyon dolar maaş alacak.



Sexton, bu yaz Cleveland ile beş yıllığı 168 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme imzalamaya hak kazanmıştı.



