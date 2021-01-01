"Sexton, maksimum kontrat alamayacağını anladı" iddiası!

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ın, Cavaliers'tan maksimum kontrat almayı beklemediği bildirildi.



Sexton ve Cavaliers, bu yaz başında ortaya çıkan takas söylentilerine rağmen yakın zamanda bir sözleşme uzatması üzerinde çalışabilirler.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Sexton, ne Cleveland'dan ne de başka bir NBA takımından maksimum kontrat "alamayacağını" fark etmiş durumda:



"Cavaliers guardı Collin Sexton, takımdan maksimum kontrat teklifi almayacağını anlamış gibi görünüyor. Sexton, sezonun büyük bölümünde takas söylentilerine konu olsa da, bu görüşmeler son zamanlarda soğumuş gibi görünüyor.



Collins'in ne Cleveland'dan, ne de NBA'deki başka bir takımdan maksimumu alamayacağının farkında olduğunu düşünüyorum."



Sexton, Cavaliers için etkileyici bir sezon geçirerek, takıma maç başına 24.3 sayı ve 4.4 asistle liderlik etmişti.



